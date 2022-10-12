Голкипер Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после матча с Шахтером (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов, результат которого позволил мадридцам выйти в плей-офф.

– Реалу повезло?

– На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче Реал играет на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы.

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– Игроки Реала думали уже о матче с Барселоной?

– Не думать об Эль Класико невозможно. Нам нужно было набрать 3 балла, чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге.

– Как вас поддержал Анчелотти?

– Конкретно не могу рассказать. Это обычная моральная поддержка. Все мы переживаем, но никто из нас там не находится. Зачем мне помогать? Напротив, я стараюсь помогать тем, кто находится в Украине или вынужденно уехал.

– Трудно было настроиться на матч?

– Пытаешься думать о футболе, результате и спортивной составляющей.

– Как оцените свою игру в последних матчах за Реал?

– Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе, – цитирует Лунина Tribuna.

Поединок против Шахтера стал украинским вратарем уже 4-м в текущем сезоне. Следующий матч Реал сыграет 16 октября против Барселоны – ожидается, что Тибо Куртуа восстановится как раз на Класико.

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