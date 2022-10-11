Поєдинок Шахтар – Реал стартував о 22:00 за київським часом. Через повномасштабну війну в Україні "гірники" приймали суперника у Варшаві. Тиждень тому мадридці обіграли Шахтар з рахунком 2:1 і впевнено очолюють групу F. Перемога дозволяла Реалу достроково оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна

Перший тайм голів не приніс, а вже на старті другої половини гри Шахтар забив. Мудрик віддав наліво на Михайліченка, Богдан навісив на лінію воротарського, де Зубков виграв позицію у Менді та головою відкрив рахунок. Тиждень тому Зубков забив Реалу в Мадриді, а тепер відзначився знову!

Шахтар – Реал: відео гола Зубкова

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Mykhaylychenko cross and Zubkov (with a header this week) makes it 1-0 as he scores past Lunin!



Mudryk with a pre assist too!



Zubkov taking Dentinho’s place as the new designated SD player to score v Real Madrid



1-0 pic.twitter.com/cS2n2zdH1U — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 11, 2022

Українська команда була дуже близькою до перемоги. Але знову вилізла боком стара "хвороба" наших команд – пропускати наприкінці гри. На 90+5 хвилині Рюдігер головою зрівняв рахунок. Захисник Реала зіткнувся з Трубіним, але встиг пробити. 1:1 – прикра нічия для Шахтаря, який має 5 очок після 4-х турів і посідає 3 місце. Реал лідирує – 10 балів.