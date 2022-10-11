Шахтар – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів
Шахтар приймав Реал Мадрид у 4-му турі ЛЧ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".
Поєдинок Шахтар – Реал стартував о 22:00 за київським часом. Через повномасштабну війну в Україні "гірники" приймали суперника у Варшаві. Тиждень тому мадридці обіграли Шахтар з рахунком 2:1 і впевнено очолюють групу F. Перемога дозволяла Реалу достроково оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.
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Перший тайм голів не приніс, а вже на старті другої половини гри Шахтар забив. Мудрик віддав наліво на Михайліченка, Богдан навісив на лінію воротарського, де Зубков виграв позицію у Менді та головою відкрив рахунок. Тиждень тому Зубков забив Реалу в Мадриді, а тепер відзначився знову!
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Українська команда була дуже близькою до перемоги. Але знову вилізла боком стара "хвороба" наших команд – пропускати наприкінці гри. На 90+5 хвилині Рюдігер головою зрівняв рахунок. Захисник Реала зіткнувся з Трубіним, але встиг пробити. 1:1 – прикра нічия для Шахтаря, який має 5 очок після 4-х турів і посідає 3 місце. Реал лідирує – 10 балів.