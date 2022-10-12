Шахтар був близький до перемоги у Варшаві, але оборонець Реала на п'ятій доданій хвилині головою перевів м'яч у ворота суперника. Це завершилось жахливим зіткненням з Трубіним.

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Мережею швидко поширились тисячі кадрів кривавого гола Рюдігера. Після матчу Антоніо наклали аж 20 швів, щоб закрити рану. Анатолію просто перев'язали голову й він ще кілька хвилин провів на полі до фінального свистка, який зафіксував нічию 1:1.

Фотопідбірка Marca:

Для Рюдігера це був 12 поєдинок у сезоні, попереду у Реала протистояння з Барселоною. В активі Трубіна на 3 зустрічі менше, наступним суперником Шахтаря буде Динамо.

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