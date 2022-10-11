Шахтер – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов
Шахтер принимал Реал Мадрид в 4-м туре ЛЧ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Поединок Шахтер – Реал стартовал в 22:00 по киевскому времени. Из-за полномасштабной войны в Украине "горняки" принимали соперника в Варшаве. Неделю назад мадридцы обыграли Шахтер со счетом 2:1 и уверенно возглавляли группу F. Победа позволяла Реалу досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина
Первый тайм голов не принес, а уже на старте второй половины игры Шахтер забил. Мудрик отдал налево на Михайличенко, Богдан навесил на линию вратарской, где Зубков выиграл позицию у Менди и головой открыл счет. Неделю назад Зубков забил Реалу в Мадриде, а теперь отличился снова!
Шахтер – Реал: видео гола Зубкова
Украинская команда была очень близка к победе. Но снова вылезла боком старая "болезнь" наших команд – пропускать в конце игры. На 90+5 минуте Рюдигер головой сравнял счет. Защитник Реала столкнулся с Трубиным, но успел пробить. 1:1 – обидная ничья для Шахтера, который имеет 5 очков после 4-х туров и занимает 3 место. Реал лидирует – 10 баллов.