Поединок Шахтер – Реал стартовал в 22:00 по киевскому времени. Из-за полномасштабной войны в Украине "горняки" принимали соперника в Варшаве. Неделю назад мадридцы обыграли Шахтер со счетом 2:1 и уверенно возглавляли группу F. Победа позволяла Реалу досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина

Первый тайм голов не принес, а уже на старте второй половины игры Шахтер забил. Мудрик отдал налево на Михайличенко, Богдан навесил на линию вратарской, где Зубков выиграл позицию у Менди и головой открыл счет. Неделю назад Зубков забил Реалу в Мадриде, а теперь отличился снова!

Шахтер – Реал: видео гола Зубкова

DEJA ZUUU BKOVVVVV



Mykhaylychenko cross and Zubkov (with a header this week) makes it 1-0 as he scores past Lunin!



Mudryk with a pre assist too!



Zubkov taking Dentinho’s place as the new designated SD player to score v Real Madrid



1-0 pic.twitter.com/cS2n2zdH1U — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 11, 2022

Украинская команда была очень близка к победе. Но снова вылезла боком старая "болезнь" наших команд – пропускать в конце игры. На 90+5 минуте Рюдигер головой сравнял счет. Защитник Реала столкнулся с Трубиным, но успел пробить. 1:1 – обидная ничья для Шахтера, который имеет 5 очков после 4-х туров и занимает 3 место. Реал лидирует – 10 баллов.