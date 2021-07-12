Новый тренер Реала Карло Анчелотти оценил потенциал своих подопечных в товарищеской встрече с Фуэнлабрадой.

Товарищеский матч

Реал – Фуэнлабрада – 3:1

Голы: Чуст, Эдегор, Мариано – ?

Реал отпустил Альтубе – Лунин лишился потенциального конкурента

Пресс-служба мадридского клуба решила не разглашать никаких деталей встречи, назвав лишь список обоймы Анчелотти, итоговый счет и авторов голов.

В команде "сливочных" было 10 человек из основной команды, среди которых нашлось и место Андрею Лунину. Известно, что украинец вышел на поле со стартовых минут. Был ли именно Андрей был в воротах, когда мадридцы пропустили единственный мяч от команды из Сегунды – история умалчивает.

Уже 25 июля на Реал ожидает первый официальный спарринг против чемпиона Шотландии – Рейнджерс, которым руководит легендарный Стивен Джеррард.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті