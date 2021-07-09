Фуенлабрада договорилась о годичной аренде вратаря Реала Диего Альтубе, сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон 21-летний голкипер провел в дубле мадридского клуба Кастилье, где сыграл всего два матча и пропустил три мяча. По данным СМИ, Реал получит за эту сделку около полумиллиона евро.

Прошлый сезон Сегунды Фуенлабрада завершила на 11-й строчке.

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