Реал отпустил Альтубе – Лунин лишился потенциального конкурента
20:37 - Читати українською
Голкипер Реала Диего Альтубе начнет следующий сезона в Сегунде.
Фуенлабрада договорилась о годичной аренде вратаря Реала Диего Альтубе, сообщает официальный сайт клуба.
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Прошлый сезон 21-летний голкипер провел в дубле мадридского клуба Кастилье, где сыграл всего два матча и пропустил три мяча. По данным СМИ, Реал получит за эту сделку около полумиллиона евро.
Прошлый сезон Сегунды Фуенлабрада завершила на 11-й строчке.
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