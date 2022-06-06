Андрей Лунин не будет страдать от недостатка предложений во время летнего трансферного окна.

Український легіонер Реала поповнив список цілей Ельче, стверджує La Razon.

Лунин с огромным отрывом возглавляет рейтинг надежности киперов Примеры – цифры украинца заоблачные, но есть нюанс

Опытный Кико Касилья возвращается в Лидс, поэтому "бело-зеленым" нужно искать нового конкурента для Эдгара Бадии. Финансовые возможности клуба позволяют рассматривать только свободных агентов, аренду или киперов команд, вылетевших из Примеры. В списке Эльче 6 потенциальных кандидатов – Андрей Лунин (Реал), Фернандо Пачеко (Алавес), Жоэль Роблес (свободный агент после Бетиса), Айтор Фернандес, Дани Карденас (оба – Леванте) и Альваро Фернандес (принадлежит Уэске, играл за Брентфорд на правах аренды).

Эльче завершил чемпионат Испании на 13-й строчке. Ранее Лунина связывали с Вильярреалом и Вест Хэмом.

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