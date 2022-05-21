Лунин с огромным отрывом возглавляет рейтинг надежности киперов Примеры – цифры украинца заоблачные, но есть нюанс
Андрей Лунин даже элементарной статистикой обосновывает свой потенциал стать основным вратарем команды уровня Примеры.
Украинец имеет лучший процент отбитых ударов среди всех 26 голкиперов, хотя бы раз игравших в текущем чемпионате. Интересной статистикой поделился Don Amancio.
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Лунин является абсолютным лидером с показателем 85,7%. Следующий в списке – Ясин Буну (Севилья), у которого 76,6%. Основной вратарь Реала Тибо Куртуа тоже может похвастаться неплохими цифрами – 75,4% (четвертое место). Кроме того, рассчитывалась разница между ожидаемыми голами (показатель xG) и реальными. Здесь Лунин имеет неплохие +1,7, однако до лидера далеко – Эдгар Бадия из Эльче предотвратил 5,1 гола. Худший неожиданно Ян Облак (Атлетико), который напропускал на 8,9 голов больше, чем должен.
Статистика Лунина имеет один существенный недостаток – небольшая выборка. К сожалению, Андрей получил шанс лишь в двух матчах Примеры (минимальное поражение от Атлетико и ничья 1:1 с Кадисом).
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