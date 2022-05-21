Украинец имеет лучший процент отбитых ударов среди всех 26 голкиперов, хотя бы раз игравших в текущем чемпионате. Интересной статистикой поделился Don Amancio.

Лунин получил три топ-варианта, в которых может провести следующий сезон, – Fichajes

Лунин является абсолютным лидером с показателем 85,7%. Следующий в списке – Ясин Буну (Севилья), у которого 76,6%. Основной вратарь Реала Тибо Куртуа тоже может похвастаться неплохими цифрами – 75,4% (четвертое место). Кроме того, рассчитывалась разница между ожидаемыми голами (показатель xG) и реальными. Здесь Лунин имеет неплохие +1,7, однако до лидера далеко – Эдгар Бадия из Эльче предотвратил 5,1 гола. Худший неожиданно Ян Облак (Атлетико), который напропускал на 8,9 голов больше, чем должен.

Статистика Лунина имеет один существенный недостаток – небольшая выборка. К сожалению, Андрей получил шанс лишь в двух матчах Примеры (минимальное поражение от Атлетико и ничья 1:1 с Кадисом).

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