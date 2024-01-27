Лунин снова в основе: онлайн-трансляция матча Лас-Пальмас – Реал
27 января 15:40 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти сдержал обещание, доверив место в воротах Андрею Лунину на поединок 22-го тура Ла Лиги.
завершено
Винисиус Жуниор 65’
Орельен Чуамени 84’
65’ Винисиус Жуниор
84’ Орельен Чуамени
Лунин снова вышел в основе Реала – украинец попал в стартовую 11-ку на матч против Лас-Пальмаса, который начался в 17:15 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно на MEGOGO, а текстовая трансляция доступна на "Футбол 24".
Анчелотти озвучил роль Лунина на следующий матч Ла Лиги
Стартовый состав Реала: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия – Себальйос, Камавинга, Кроос – Родриго, Браим Диас, Винисиус.
Резерв: Кепа, Каньисарес, Модрич, Хоселу, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Менди, Арда Гюлер.
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