Лунин снова вышел в основе Реала – украинец попал в стартовую 11-ку на матч против Лас-Пальмаса, который начался в 17:15 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно на MEGOGO, а текстовая трансляция доступна на "Футбол 24".

Анчелотти озвучил роль Лунина на следующий матч Ла Лиги

Стартовый состав Реала: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия – Себальйос, Камавинга, Кроос – Родриго, Браим Диас, Винисиус.

Резерв: Кепа, Каньисарес, Модрич, Хоселу, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Менди, Арда Гюлер.