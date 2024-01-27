Лунін знову вийде в основі Реала – українець потрапив у стартову 11-ку на матч проти Лас-Пальмаса, який розпочнеться о 17:15 за київським часом. Переглянути поєдинок можна на MEGOGO, а текстова трансляція доступна на "Футбол 24".

Анчелотті озвучив роль Луніна на наступний матч Ла Ліги

Стартовий склад Реала: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Фран Гарсія – Себальйос, Камавінга, Кроос – Родріго, Браїм Діас, Вінісіус.

Резерв: Кепа, Каньїсарес, Модріч, Хоселу, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамені, Менді, Арда Гюлер.