Матч Ельче – Реал відбудеться 20 січня. Найімовірніше ворота мадридців знову захищатиме Андрій Лунін. Передусім, це кубковий матч, а в цьому турнірі грає українець. По-друге, Тібо Куртуа захворів та не потрапив навіть до заявки.

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"Ще один раунд турніру, про який ми думаємо. Ми готові. У Ельче хороша динаміка – вони виграли сім із 10 останніх матчів. Реал повинен бути обережним, грати добре та перемагати.

Куртуа нездужає, він не зіграє у завтрашньому матчі. У нас є й інші травмовані, решта – готові. Хвороба Тібо не серйозна. Це мине за кілька днів, не більше. Це особисте, я не можу сказати, що відбувається. Думаю, він буде доступним у неділю", – сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

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