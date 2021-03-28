Лунин попал на радары Гранады, которая ищет замену своему киперу Рую Сильве. Его контракт заканчивается уже этим летом.

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Как сообщает Grada3.com, Андрей Лунин – один из лучших вариантов для участника Лиги Европы. Правда, сама Гранада ожидает полноценный трансфер, а как сообщал Футбол 24 раньше, "сливочные" рассматривают только вариант аренды, ведь Лунин до сих пор остается ставкой мадридцев на будущее.

Заметим, клуб Примеры также рассматривает вариант с трансфером стража ворот Бешикташа Утку Ювакурана. Его соглашение с турками заканчивается уже этим летом, а потому его могут подписать бесплатно.

К слову, ранее сообщалось об интересе к Андрею Лунину от Бетиса и Эйбара – они готовы подписать украинца на правах аренды. Заметим, что в текущем сезоне Зидан тотально доверяет место в воротах Тибо Куртуа, а наш кипер провел только один матч.

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