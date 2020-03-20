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Лунин – о посещении церемонии "Золотой мяч-2019": Хочется среди лучших быть лучшим

19:38 9 Читати українською
Лунин – о посещении церемонии "Золотой мяч-2019": Хочется среди лучших быть лучшим
Андрей Лунин (справа) / фото: France Football

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин рассказал об атмосфере во время церемонии вручения "Золотого мяча" в 2019 году.

"Сама церемония интересна. Ты находишься среди людей, видишь, какое к ним внимание, к тебе. Видишь, к чему хочется стремиться, как хочется завершать год, быть в этой компании, среди лучших быть лучшим. Не просто находиться среди них, быть 5 -м, например.

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Для меня было сюрпризом, что стал 5-м в номинации "Лучший игрок до 21 года", потому что у меня было 7 матчей в Ла лиге, чемпионат мира и 3 матча за сборную. Получилось 20 игр за сезон где-то. Думаю, повлиял ЧС", – сказал Лунин.

Напомним, Лунин попал в финальную пятерку претендентов на "Трофей Копа" в 2019 году, который вручается лучшему молодому игроку мира. Однако победителем стал голландец Маттейс Де Лигт.

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Теги
Испания Золотой мяч Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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