Лукаку вступился за темнокожих игроков сборной Англии, которые стали жертвами расизма

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку возмутила ситуация с расистскими выкриками во время матча отбора на Евро-2020 Черногория – Англия (1:5).

"Я думаю, игрокам сборной Англии нужно было уйти с поля. Это стало бы сообщением для общества.,

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Некоторых игроков подобные выкрики с трибун только лишний раз мотивируют, но у других это может вызвать противоположную реакцию. Футболисты должны открыто говорить об этом, чтобы люди, у которых есть власть, что-то делали", – цитирует Лукаку Sky Sports.

Напомним, во время поединка в Черногории вингер сборной Англии Рахим Стерлинг обвинил местных болельщиков в расистских выкриках в свой адрес.

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