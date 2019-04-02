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Лукаку вступился за темнокожих игроков сборной Англии, которые стали жертвами расизма

16:43 5 Читати українською
Лукаку вступился за темнокожих игроков сборной Англии, которые стали жертвами расизма
Ромелу Лукаку / Фото Irish Times

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку возмутила ситуация с расистскими выкриками во время матча отбора на Евро-2020 Черногория – Англия (1:5).

 

"Я думаю, игрокам сборной Англии нужно было уйти с поля. Это стало бы сообщением для общества.,

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Некоторых игроков подобные выкрики с трибун только лишний раз мотивируют, но у других это может вызвать противоположную реакцию. Футболисты должны открыто говорить об этом, чтобы люди, у которых есть власть, что-то делали", – цитирует Лукаку Sky Sports.

Напомним, во время поединка в Черногории вингер сборной Англии Рахим Стерлинг обвинил местных болельщиков в расистских выкриках в свой адрес.

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Теги
Евро-2020 Черногория - Англия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Англия Англия
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