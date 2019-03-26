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Черногория – Англия: Саутгейт поделился методикой борьбы с расизмом в футболе после инцидента в матче

19:05 36 Читати українською
Черногория – Англия: Саутгейт поделился методикой борьбы с расизмом в футболе после инцидента в матче
Гарет Саутгейт и Рахим Стерлинг / Фото Yahoo News

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт поделился мыслями относительно позорного поведения местных болельщиков во время поединка 2-го раунда видобору к Евро-2020 Черногория – Англия (1:5).

 

Вингер сборной Англии Стерлинг обвинил черногорских болельщиков в расистских выкриках во время поединка.

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"Наказания бесполезны, если никто не займется образованием людей. Мои дети ни на минуту не задумываются о том, где родился человек, на каком языке он говорит, какого он цвета. Мы должны убедиться, что все получают правильное образование.

Я не сижу здесь, чтобы просто критиковать то, что произошло в Черногории, потому что в нашей стране существует та же проблема. Я не авторитет в этом вопросе. Я просто белый парень средних лет, который говорит о расизме. Я просто считаю, что это действительно сложный предмет для обсуждения. Я хочу, чтобы мои игроки любили играть в футбол и не испытывали дискомфорта из-за расизма", – цитирует Саутгейта ВВС.

Напомним, после победы на черногорцами, сборная Англии возглавляет группу А с 6-ю очками.

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Евро-2020 Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Расизм в футболе Черногория - Англия
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