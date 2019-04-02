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Лукаку заступився за темношкірих гравців збірної Англії, які стали жертвами расизму

16:43 180 Читать на русском
Лукаку заступився за темношкірих гравців збірної Англії, які стали жертвами расизму
Ромелу Лукаку / Фото Irish Times

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку обурила ситуація з расистськими вигуками під час матчу відбору на Євро-2020 Чорногорія – Англія (1:5).

 

"Я думаю, гравцям збірної Англії потрібно було піти з поля. Це стало б повідомленням для суспільства.

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Деяких гравців подібні образи з трибун тільки зайвий раз мотивують, але у інших це може викликати протилежну реакцію. Футболісти повинні відкрито говорити про це, щоб люди, у яких є влада, щось робили", – цитує Лукаку Sky Sports.

Нагадаємо, під час поєдинку в Чорногорії вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг звинуватив місцевих вболівальників у расистських вигуках на свою адресу.

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Теги
Євро-2020 Чорногорія - Англія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Англія Англія
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