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Луис Энрике хочет убедить Ляпорта играть за сборную Испании

18:59 98 Читати українською
Луис Энрике хочет убедить Ляпорта играть за сборную Испании
Эмерик Ляпорт (слева) / Sky Sports

Новоиспеченный главный тренер сборной Испании Луис Энрике собирается привлечь к выступлениям за "Фурию роху" центрбека Манчестер Сити Эмерика Ляпорта.

48-летний специалист собрался строить новую команду к Евро-2020, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, одной из первых задач для себя Луис Энрике определил перестройку линии защиты. После ЧМ-2018 вероятно больше не будет играть за сборную Жерар Пике, а другому центрбеку – Серхио Рамосу – будет 34 во время следующего чемпионата Европы. Лучо хочет, чтобы за сборную Испании в центре обороны играл Эмерик Ляпорт.

24-летний баск выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, но не провел ни одного матча за главную команду "трехцветных". С 16-летнего возраста он находился в структуре Атлетика из Бильбао. Зимой за 65 млн евро Ляпорт перешел в английский Манчестер Сити.

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Испания Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Франция Франция Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити
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