Луїс Енріке хоче переконати Ляпорта грати за збірну Іспанії

Новопризначений головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке збирається залучити до виступів за "Фурію роху" центрбека Манчестер Сіті Емеріка Ляпорта.

48-річний фахівець зібрався будувати нову команду до Євро-2020, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, одним із перших завдань для себе Луїс Енріке визначив перебудову лінії захисту. Після ЧС-2018 імовірно більше не гратиме за збірну Жерар Піке, а іншому центрбеку – Серхіо Рамосу – буде 34 під час наступного чемпіонату Європи. Лучо хоче, щоб за збірну Іспанії в центрі оборони грав Емерік Ляпорт.

24-річний баск грав за юнацькі та молодіжні збірні Франції, але не провів жодного матчу за головну команду "триколірних". Із 16-річного віку він перебував у структурі Атлетіка з Більбао. Взимку за 65 млн євро Ляпорт перейшов до англійського Манчестер Сіті.

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