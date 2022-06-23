Стороны договорились о продлении контракта. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2024-го, а новое стало на два года длиннее, информирует официальный сайт "быков".

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РБ Лейпциг приобрел Нкунку у ПСЖ за 13 млн евро летом 2019 года. Француз прогрессировал с каждым сезоном, а в прошлом произвел настоящий фурор – 35 голов и 19 ассистов в 50 матчах. Звезда "быков" даже выиграл награду лучшего игрока Бундеслиги, опередив Левандовски и Холанда.

Нкунку связывали с Баварией и Манчестер Юнайтед, однако новый контракт явно свидетельствует о желании 24-летнего игрока провести еще минимум один сезон в РБ Лейпциг.

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