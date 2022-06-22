Вице-чемпионы Германии согласовали с Аяксом все детали перехода нападающего Себастьяна Алле, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Боруссия согласилась заплатить амстердамцам 35 млн евро. Это повторение трансферного рекорда дортмундцев – 6 лет назад столько же отдали Ренну за Усмана Дембеле. Алле станет уже восьмым новичком "шмелей" в межсезонье.

Напомним, в сезоне 2021/22 ивуариец провел за Аякс 42 поединка во всех турнирах, отличившись 34 голами и 9 результативными передачами. Алле с 11 голами стал третьим бомбардиром ЛЧ, уступив лишь Бензема и Левандовски. В частности, Себастьян оформил 2+2 в двух матчах против Борусии на групповом этапе.

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