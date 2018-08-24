Краще не поспішати з переходом в Китай, – Балотеллі пояснив, чому залишився в Ніцці

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі розповів чому вирішив залишитись в команді.

"Так, я справді хотів піти, але зрозумів, що не знайду кращої атмосфери, ніж в Ніцці. До того ж, у мене ще є контракт, який потрібно допрацьовувати. Ніхто не радив мені і не вказував, яке рішення приймати. Я сам вирішив.

У мене було 5 дуже вигідних пропозицій. До всіх клубам я ставився з повагою.

Балотеллі проведе в Ніцці ще один сезон

З Патріком Вієйра я не обговорював своє майбутнє. Він сказав мені, що хоче бачити мене в команді, але я повинен старатися. Він шукає мотивованих футболістів. Я мотивований.

У мене була велика грошова пропозиція з Китаю, дуже велика. Але я її відхилив, тому що мені подобається грати в футбол, і зараз я думаю тільки про це. Ці два роки дуже важливі, тому що я хочу потрапити на чемпіонат Європи зі збірною Італії. Якщо я піду в Китай, це буде складно зробити. Краще не поспішати з переходом в Китай. Я люблю грати у футбол, а гроші прийдуть пізніше", – цитує Балотеллі Get French Football News.