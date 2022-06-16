Мирча Луческу вместе со своими помощниками принял довольно неожиданное решение на 113-й день полномасштабной войны России против Украины.

Разван Луческу, сын наставника киевлян, рассказал, что в четверг утром его отец, игроки и персонал Динамо отправились в Киев, где вернутся к тренировкам после паузы на матчи сборной Украины.

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"Были сложные моменты, но я молчал, потому что знаю его. Война в Украине идет не впервые. То же самое было в 2014 году. Он решил остаться и подать людям сигнал, что мы остаемся и боремся. То, что он делал тогда, он делает и сейчас.

Сегодня утром в 5 часов он уезжает из Снагова с игроками и техническим персоналом. Тренировки начнутся в Киеве, 6-7 дней будут продолжаться. А уже 24 июня он отправится в Швейцарию.

Отец хочет показать, что он рядом с людьми. Жажда и борьба за жизнь делают его таким. Если сдаться и остаться дома, он, вероятно, будет терять свою энергию. Так он чувствует себя молодым, в бою, с силой. Я встретил его в полдень и это все, что он сказал. Думал о тренировках", – резюмировал Разван в эфире OrangeSport .

Напомним, Мирча Луческу покидал Украину на автомобиле в первые дни полномасштабного вторжения России. С "бело-синими" заграницей он провел ряд благотворительных матчей, средства из которых передавали на помощь Украине.

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