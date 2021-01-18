"У нас продолжается подготовительный период, в предыдущие два дня была очень хорошая нагрузка, много работаем с мячом. Сегодня прошла утренняя тренировка перед первым матчем этого года – с чемпионом Польши, варшавской Легией. Должна быть очень хорошая игра, потому что у Легии это предпоследний спарринг на сборах перед возобновлением чемпионата.

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Наша утренняя работа была направлена на тактику – защитники и опорники отрабатывали элементы обороны, а остальные игроки провели разминку, играли в квадратах. У нас было всего 45 минут, чтобы футболисты хорошо подготовились к сегодняшней контрольной игре.

Конечно, тяжело. Но, как я уже сказал, мы проходим подготовительный период, во время которого нам необходимо выполнить задачи, которые Мистер требует в тактическом плане. Физическая готовность также закладывается постепенно, шаг за шагом. У нас есть достаточно времени, впереди еще сбор в Турции. Игроки успеют отдохнуть и подойти свежими к первому после перерыва туру чемпионата Украины и матчу с Брюгге в Лиге Европы. К тому моменту команде нужно быть на стопроцентном уровне готовности.

Мистер сказал, что ребята сыграют по тайму в поединке с Легией, он даст шанс всем футболистам. Каждый исполнитель сможет показать свои качества и претендовать на стартовый состав", – цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

К слову, кроме поединка с Легией, у киевлян еще запланированы спарринги с солигорским Шахтером (21 января в 15:00) и Аджманом из ОАЭ (22 января в 16:15).

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