Динамо в рамках першого збору в Об'єднаних Арабських Еміратах проведе контрольний поєдинок з Аджманом, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Третій спаринг підопічних Луческу запланований на п'ятницю, 22 січня, о 16:15 за київським часом. Аджман є представником тамтешньої місцевої ліги. Команда йде на 13-й позиції та бореться за виживання, набравши лише шість очок після 13-ти турів.

Зауважимо, вже сьогодні, 18 січня, кияни проведуть перший товариський матч проти варшавської Легії. Початок о 15:00. Другим суперником на зборах буде солігорський Шахтар Григорчука. Також запланований ще один спаринг, про деталі якого Динамо повідомить незабаром.

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