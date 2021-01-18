"У нас триває підготовчий період. Попередні два дні було дуже хороше навантаження, багато працюємо з м'ячем. Сьогодні відбулось ранкове тренування перед першим матчем цього року – з варшавською Легією, чемпіоном Польщі. Повинна бути дуже хороша гра, тому що у Легії це передостанній спаринг на зборах перед відновленням чемпіонату.

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Наша ранкова робота була спрямована на тактику: захисники й опорники відпрацьовували елементи оборони, а решта гравців провели розминку, грали в квадратах. У нас було всього 45 хвилин, щоб футболісти добре підготувалися до сьогоднішньої контрольної гри.

Звичайно, важко. Але, як я вже сказав, ми проходимо підготовчий період, під час якого нам необхідно виконати завдання, які Містер вимагає в тактичному плані. Фізична готовність також закладається поступово, крок за кроком. У нас є достатньо часу, попереду ще збір у Туреччині. Гравці встигнуть відпочити та підійти свіжими до першого після перерви туру чемпіонату України та матчу з Брюгге в Лізі Європи. До того моменту команді потрібно бути на стовідсотковому рівні готовності.

Містер сказав, що хлопці зіграють по тайму у матчі з Легією, він надасть шанс усім футболістам. Кожен виконавець зможе показати свої якості та претендувати на стартовий склад", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт Динамо.

До слова, окрім поєдинку з Легією, в киян ще заплановані спаринги із солігорським Шахтарем (21 січня о 15:00) та Аджманом із ОАЕ (22 січня о 16:15).

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