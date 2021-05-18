Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что был не против второй раз поработать с "горняками", но те отказались от его услуг.

"После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в Шахтер и предлагал бесплатно свои услуги.

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Говорил, что могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков – сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь – бесплатно. Но Шахтер выбрал другой путь и сделал правильно", – признался Луческу в интервью Football Hub.

Напомним, румынский специалист работал с дончанами в течение 2004-2016 годов. После ухода из Шахтера у Мирчи были не слишком удачные периоды в Зените и сборной Турции. Луческу возглавил Динамо прошлым летом и уже в первом сезоне выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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