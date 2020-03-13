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Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко, – СМИ

11:18 188 Читати українською
Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко, – СМИ
Виктор Коваленко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко вызывает интерес у европейских клубов.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу предложил руководству Бешикташа обдумать возможность подписания Виктора Коваленко, утверждает Fotospor.

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По информации издания, румынский специалист выразил мнение, что Коваленко на позиции "десятки" выглядит сильнее и перспективнее, чем игроки Бешикташа Адем Льяич и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем, главный тренер Бешикташа Серджен Ялчин наложил вето на трансферные переговоры по Коваленко, дав понять, что ему "нужен игрок, который думает о нападении, поддерживает атаку и вносит свой вклад в результат".

По данным Transfermarkt, контракт Виктора Коваленко с Шахтером истекает 30 июня нынешнего года. Его стоимость оценивается в 6 млн евро.

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