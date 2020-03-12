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Луческу пообещал сделать Фенербахче чемпионом в обмен на космическую зарплату

12:14 174 Читати українською
Луческу пообещал сделать Фенербахче чемпионом в обмен на космическую зарплату
Мирча Луческу / Eurosport

Румынский тренер продолжает искать варианты трудоустройства в Турции.

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу, который с февраля 2019 находится без работы, заявил, что готов возглавить стамбульский Фенербахче. Румынский тренер уверен, что сможет сделать команду чемпионом Турции, если ему позволят осуществить несколько трансферов.

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По информации Patronlar Dunyasi, Луческу хочет получать в турецком гранде 7 млн ​​евро в год, в его планах – подписать контракт на 2 года. Руководство клуба взяло паузу, чтобы обдумать и оценить целесообразность приглашения экс-наставника Шахтера.

Отметим, что Фенербахче проваливает уже второй подряд сезон. Прошлый розыгрыш чемпионата Турции команда завершила на 6 месте, а в нынешнем пока занимает 7 позицию. Недавно руководство клуба отправило в отставку главного тренера Эрсуна Янала.

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Мирча Луческу Мирча Луческу Фенербахче Фенербахче Турция
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