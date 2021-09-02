"В футболе возможно все. На уровне национальных команд достигнута сбалансированность.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло

Мы это видели в матче Украины с Казахстаном. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать с ними и анализировать их игру в сборной", – цитирует Луческу Fanatik.ro.

Напомним, в поединке 4-го тура отбора ЧМ-2022 Украина в дополнительное время упустила победу над сборной Казахстана (2:2) и с четырьмя пунктами остается на второй строчке турнирной таблицы группы D.

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