Луческу обещает разбор полетов сборникам из Динамо за игру против Казахстана
Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался относительно матча сборной Украины против казахов.
"В футболе возможно все. На уровне национальных команд достигнута сбалансированность.
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Мы это видели в матче Украины с Казахстаном. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать с ними и анализировать их игру в сборной", – цитирует Луческу Fanatik.ro.
Напомним, в поединке 4-го тура отбора ЧМ-2022 Украина в дополнительное время упустила победу над сборной Казахстана (2:2) и с четырьмя пунктами остается на второй строчке турнирной таблицы группы D.
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