"У футболі можливо все. На рівні національних команд досягнута збалансованість.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло

Ми це бачили в матчі України з Казахстаном. Навіть мої гравці помилялися. Буду обговорювати з ними і аналізувати їхню гру у збірній", – цитує Луческу Fanatik.ro.

Нагадаємо, у поєдинку 4-го туру відбору ЧС-2022 Україна у додатковий час втратила перемогу над збірною Казахстану (2:2) і з чотирма пунктами залишаєтьс на другій сходинці турнірної таблиці групи D.

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