Луческу обіцяє розбір польотів збірникам з Динамо за гру проти Казахстану
Головний тренер Динамо Мірча Луческу висловився щодо матчу збірної України проти казахів.
"У футболі можливо все. На рівні національних команд досягнута збалансованість.
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Ми це бачили в матчі України з Казахстаном. Навіть мої гравці помилялися. Буду обговорювати з ними і аналізувати їхню гру у збірній", – цитує Луческу Fanatik.ro.
Нагадаємо, у поєдинку 4-го туру відбору ЧС-2022 Україна у додатковий час втратила перемогу над збірною Казахстану (2:2) і з чотирма пунктами залишаєтьс на другій сходинці турнірної таблиці групи D.
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