Главный тренер Динамо Мирча Луческу не видит нападающего Франа Соля в своей команде.

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Сезон 2020/21 Соль проводит в аренде за Тенерифе. Нападающий сыграл в 41 матче, отличился 10 голами и 2 ассистами. Канарский клуб доволен выступлениями Франа, однако позволить себе полноценный выкуп не может. Сейчас продолжаются переговоры о продлении аренды форварда.

Напомним, в январе 2019-го Динамо отдало Виллем II за Соля 3,5 млн евро. Контракт испанца рассчитан до конца 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt – один миллион евро.

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