"Дуэлунд выставлен на трансфер. Когда в 2018 году с малоизвестным даже у себя на родине датчанином заключили 5-летний контракт, удивление специалистов вызвала трансферная цена 4 миллиона евро (и это при актуальных и реальных тогда 1,5 миллионах на Transfermarkt).

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На этом трансфере "погрели руки" многие. А ежемесячная зарплатная ведомость ценою в 150 тысяч евро радовала датские глаза. В итоге Миккел на поле запомнился кубковыми голами с Минаем. И травмами. Соотношение зарплата/качество сразу бросилось в румынские глаза. Результат известен. Дуэлунд на трансфере, покупателей нет, два года контракта еще в силе.

Меньше чем за 3 миллиона евро Суркис продавать его не собирается. А поскольку никто столько не даст, вероятным результатом видится аренда. В связи с заинтересованностью Довбиком ранее рассматривался вариант с родным для Микки Митьюлландом, который владеет 50% прав на украинца. Размен правами на игроков. Но получилось как получилось", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, Дуэлунд перешел в Динамо из Митьюлланда летом 2018 года за 4 миллиона евро. В текущем сезоне сыграл за "бело-синих" 4 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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