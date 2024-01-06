Румын стал фаворитом на тренерский мостик Бешикташа, сообщает Milliyet.

Луческу раскрыл главную причину, по которой покинул Динамо – дело не в результатах

Джованни ван Бронкхорст не смог собрать свой штаб, поэтому руководство "орлов" отказалось от кандидатуры нидерландца и вернулось к Луческу. Футбольный координатор Бешикташа Самет Айбаба провел телефонный разговор с 78-летним ветераном и услышал положительные сигналы. В ближайшее время Айбаба планирует полететь в Румынию, чтобы согласовать все детали. Если все сложится хорошо, они вернутся в Стамбул вместе с Луческу.

Бешикташ надеется объявить нового тренера к матчу против Ризеспора (9 января). Луческу придется менять свои планы, ведь после ухода из Динамо он хотел отдохнуть до лета и начала нового сезона. Работа в Бешикташе выглядит очень рискованно – 16-кратные чемпионы Турции переживают глубокий кризис и уже уволили трех тренеров в течение нынешней кампании.

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