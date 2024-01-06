Луческу може відновити тренерську кар'єру в найближчі дні – румун дав позитивний сигнал кризовому гранду
Мірча Луческу має можливість повернутися до роботи посеред сезону.
Румун став фаворитом на тренерський місток Бешикташа, інформує Milliyet.
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Джованні ван Бронкхорст не зміг зібрати свій штаб, тому керівництво "орлів" відмовилося від кандидатури нідерландця і повернулося до Луческу. Футбольний координатор Бешикташа Самет Айбаба провів телефонну розмову зі 78-річним ветераном та почув позитивні сигнали. Найближчим часом Айбаба планує вилетіти в Румунію, щоб узгодити всі деталі. Якщо все складеться добре, то вони повернуться в Стамбул разом з Луческу.
Бешикташ сподівається оголосити нового тренера до матчу проти Різеспора (9 січня). Луческу доведеться змінювати свої плани, адже після відходу з Динамо він хотів відпочити до літа і початку нового сезону. Робота в Бешикташі виглядає дуже ризиковано – 16-разові чемпіони Туреччини переживають глибоку кризу і вже звільнили трьох тренерів упродовж нинішньої кампанії.
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