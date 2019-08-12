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Луческу может возглавить Динамо Москва, – ТаТоТаке

12 августа 22:52 76 Читати українською
Луческу может возглавить Динамо Москва, – ТаТоТаке
Мирча Луческу / Соцсети

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу может стать тренером московского Динамо.

Перед матчем между Шахтером и Динамо в третьем туре чемпионата Украины румынские СМИ распространили информацию, что Мирча Луческу может возглавить киевскую команду.

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Оказалось, что медиа перепутали киевское и московское Динамо. На самом деле Луческу – претендент №1 на пост наставника российского Динамо, сообщает ТаТоТаке.

Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита.

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