Луческу може очолити Динамо Москва, – ТаТоТаке

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу може стати тренером московського Динамо.

Перед матчем між Шахтарем та Динамо у третьому турі чемпіонату України румунські ЗМІ поширили інформацію, що Мірча Луческу може очолити київську команду.

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Виявилось, що медіа переплутали київське та московське Динамо. Насправді ж Луческу – претендент №1 на посаду наставника російського Динамо, повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо,Луческо очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта.

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