Петраков планировал собрать национальную команду в последние дни апреля. Динамо не хотело отпускать своих игроков, но под давлением общественности было вынуждено изменить свое решение. Однако киевляне смогли "выторговать" себе несколько дополнительных дней.

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"По новой личной договоренности Мирчи Луческу с Александром Петраковым динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга в Швейцарии. В матче против Базеля сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того, чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6 числа", – сообщил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, "сине-желтые" 1 июня должны сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Победитель пары встретится с Уэльсом в битве за право поехать на Мундиаль в Катар.

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