Петраков запланував зібрати національну команду в останні дні квітня. Динамо не хотіло відпускати своїх гравців, але під тиском громадськості було змушене змінити своє рішення. Однак кияни змогли "виторгувати" собі кілька додаткових днів.

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"За новою особистою домовленістю Мірчі Луческу із Олександром Петраковим динамівці доєднаються до збірної України 5-го травня, наступного дня після благодійного спарингу у Швейцарії. У матчі проти Базеля збірникам дадуть зіграти по тайму. Усе для того, аби залишити їм сили на контрольний матч збірної, який в планах орієнтовно 6-го числа", – повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 1 червня мають зіграти з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022. Переможець пари зустрінеться з Уельсом у битві за право поїхати на Мундіаль до Катару.

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