Луческу та Кендзьора зустрілися з наставником збірної Польщі – новий тренер відвідав розташування киян
14 лютого 23:30 - Читать на русском
Новопризначений коуч "Кадри" Чеслав Міхнєвіч відвідав тренування Динамо.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора напередодні в Туреччині провів зустріч з головним тренером національної збірної Польщі Чеславом Міхнєвічем, повідомляє Łączy nas piłka.
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Новий керманич "Кадри" також поспілкувався з наставником Динамо Мірчею Луческу.
Нагадаємо, Міхнєвіч був призначений у національну збірну 31 січня. Попереду у поляків боротьбі за вихід на чемпіонат світу у Катарі. У матчі плей-офф кваліфікації "білим орлам" протистоятиме Росія.
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