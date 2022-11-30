"Горняки" получили часть суммы за переход своего экс-футболиста. Правда, не от Сарагосы.

Шестнадцатая команда Сегунды отныне не должна Шахтеру ни евро за скандальный трансфер Франселино Матузалема. Украинский клуб продал право требования испанской инвестиционной фирме и теперь не имеет права на получение денег от Сарагосы, сообщает El Periodico de Aragon.

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В такой же ситуации оказался и Милан. Сарагоса, испытывающая серьезные финансовые трудности, должна была перечислить Шахтеру примерно 5 миллионов евро, но теперь об этих деньгах "оранжево-черные" могут забыть. Испанское СМИ утверждает, что Милан и Шахтер получили за продажу долга всего 27% от его общей суммы.

Соответственно, даже в случае восстановления платежеспособности Сарагосы "горняки" больше не имеют права требовать выплаты ею остального долга. Испанцы должны возместить задолженность новому кредитору.

Напомним, бразильский полузащитник Франселино Матузалем выступал в Шахтере с 2004 по 2007 год, после чего в одностороннем порядке перешел в Сарагосу. После продолжительной судебной тяжбы Сарагосу обязали заплатить "горнякам", но украинский клуб не получил от испанцев даже миллиона евро.