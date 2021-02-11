"Неймовірна погода. Я за нею трохи скучив. Насправді, я дуже радий повернутися в Україну. Туди, де починався зліт моєї кар'єри. У перший тиждень моя задача – познайомитися з командою і зрозуміти, чого бажає головний тренер.

Олімпік офіційно оголосив про підписання Яя Туре

Перша гра з Динамо – це можливість побачити, на якому ми рівні. Луческу – прекрасний опонент. Він чудово працював в Шахтарі і тепер показує свої найкращі якості в Динамо", – сказав Туре для ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо прийматиме донецький клуб вже 13 лютого. Після 13-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 7-й сходинці.

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