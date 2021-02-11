"Луческу – чудовий тренер", – Яя Туре вже готується до поєдинку проти Динамо
Яя Туре розпочав свою роботу у тренерському штабі донецького Олімпіка.
"Неймовірна погода. Я за нею трохи скучив. Насправді, я дуже радий повернутися в Україну. Туди, де починався зліт моєї кар'єри. У перший тиждень моя задача – познайомитися з командою і зрозуміти, чого бажає головний тренер.
Олімпік офіційно оголосив про підписання Яя Туре
Перша гра з Динамо – це можливість побачити, на якому ми рівні. Луческу – прекрасний опонент. Він чудово працював в Шахтарі і тепер показує свої найкращі якості в Динамо", – сказав Туре для ТК Футбол.
Нагадаємо, Динамо прийматиме донецький клуб вже 13 лютого. Після 13-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 7-й сходинці.
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