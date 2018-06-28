Лубкивский намекнул, что Павелко должен подать в отставку

Директор Евро-2012 в Украине, известный дипломат Маркиян Лубкивский прокомментировал скандалы, с которыми связан президент ФФУ Андрей Павелко.

"Эта история наносит международному имиджу Украины огромный ущерб. Не могу себе представить, чтобы в любой европейской стране, стране – члене ЕС и НАТО, когда речь зашла о подозрениях в коррупции, не было никакой реакции со стороны правоохранительных органов, со стороны федерации.

Очевидно, что в правовом, высоконравственном государстве президент федерации футбола уже бы подал в отставку. И это было бы правильно. Так действуют наши международные партнеры, когда есть хотя бы подозрения в том, что где-то могла быть коррупция.

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Однозначно, что эта ситуация должна расследоваться и НАБУ. Должны расследоваться все вопросы, связанные и с конфликтом интересов и с возможными злоупотреблениями при закупке искусственной травы, строительстве площадок, которые очень нужны сейчас украинским детям. Но чтобы на этом наживаться... На эти вопросы должны ответить.

Если президент федерации футбола честный, он не должен рассказывать о том, что это фейки, а дать четкие ответы на те обвинения, которые звучат в его адрес. Если даются ответы на вопросы, которые тебе не задавались – это не вызывает доверия", – цитирует Лубкивского издание tribuna со ссылкой на NEWSONE.

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