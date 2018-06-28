Лубківський натякнув, що Павелко має подати у відставку

Директор Євро-2012 в Україні, відомий дипломат Маркіян Лубківський прокоментував скандали, з якими пов'язаний президент ФФУ Андрій Павелко.

"Ця історія завдає міжнародному іміджу України величезної шкоди. Не можу собі уявити, щоб в будь-якій європейській країні, країні – члені ЄС і НАТО, коли мова зайшла про підозри в корупції, не було ніякої реакції з боку правоохоронних органів, з боку федерації.

Очевидно, що в правовій, високоморальній державі президент федерації футболу вже подав би у відставку. І це було б правильно. Так діють наші міжнародні партнери, коли є хоча б підозри в тому, що десь могла бути корупція.

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Однозначно, що ця ситуація повинна розслідуватися і НАБУ. Мають розслідуватися всі питання, пов'язані і з конфліктом інтересів і з можливими зловживаннями під час закупівлі штучної трави, будівництві майданчиків, які дуже потрібні зараз українським дітям. Але щоб на цьому наживатися... На ці питання повинні дати відповіді.

Якщо президент федерації футболу чесний, він не повинен розповідати про те, що це фейки, а дати чіткі відповіді на ті звинувачення, які звучать на його адресу. Якщо даються відповіді на питання, які тобі не задавалися – це не викликає довіри", – цитує Лубківського видання tribuna з посиланням на NEWSONE.

"Ризик із точки зору безпеки ЧС-2018 я оцінюю, як червоний". Маркіян Лубківський – про агресивну Росію, нечесні вибори у ФФУ і бомбардування Белграда