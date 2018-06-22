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Льорис: Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо

16 июня 17:50 36 Читати українською
Льорис: Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо
Уго Льорис / Фото: France Football

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Австралии (2:1).

"Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо. Но первый матч чемпионата мира – это всегда сложно и для команды, и для тренера. Главная цель в первом матче – победа. В следующем матче с Перу будет еще сложнее. Нам надо будет подготовиться и сыграть еще лучше.

Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Согласен, что сегодня мы были не очень техничные. Мы должны улучшить этот компонент. Нужно больше работать, стремиться к совершенству и быть увереннее в себе и команде. Теряя мяч, мы теряем уверенность в себе. Нужно стараться больше контролировать мяч.

Мы из разных клубов, и тот факт, что мы не играем вместе, усложняет задачу. Нужно найти общий язык и взаимопонимание", – цитирует Льориса Чемпионат.

ЧМ-2018 1 тур

Франция - Австралия: Суббота 16 июня 2018

Франция
Матч окончен
2 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Франция Франция Уго Льорис Уго Льорис Франция - Австралия
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