Льорис: Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Австралии (2:1).

"Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо. Но первый матч чемпионата мира – это всегда сложно и для команды, и для тренера. Главная цель в первом матче – победа. В следующем матче с Перу будет еще сложнее. Нам надо будет подготовиться и сыграть еще лучше.

Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Согласен, что сегодня мы были не очень техничные. Мы должны улучшить этот компонент. Нужно больше работать, стремиться к совершенству и быть увереннее в себе и команде. Теряя мяч, мы теряем уверенность в себе. Нужно стараться больше контролировать мяч.

Мы из разных клубов, и тот факт, что мы не играем вместе, усложняет задачу. Нужно найти общий язык и взаимопонимание", – цитирует Льориса Чемпионат.