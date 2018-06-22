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Льоріс: Я б не сказав, що сьогодні ми зіграли дуже добре

16 червня 17:50 153 Читать на русском
Льоріс: Я б не сказав, що сьогодні ми зіграли дуже добре
Уго Льоріс / Фото: France Football

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс прокоментував перемогу над командою Австралії (2:1).

"Я б не сказав, що сьогодні ми зіграли дуже добре. Але перший матч чемпіонату світу – це завжди складно і для команди, і для тренера. Головна мета в першому матчі – перемога. У наступному матчі з Перу буде ще складніше. Нам треба буде підготуватися і зіграти ще краще.

Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Згоден, що сьогодні ми були не дуже технічні. Ми повинні поліпшити цей компонент. Потрібно більше працювати, прагнути до досконалості і бути впевненіше в собі і команді. Втрачаючи м'яч, ми втрачаємо впевненість в собі. Потрібно намагатися більше контролювати м'яч.

Ми з різних клубів, і той факт, що ми не граємо разом, ускладнює завдання. Потрібно знайти спільну мову і взаєморозуміння", – цитує Льоріса Чемпіонат.

ЧС-2018 1 тур

Франція - Австралія: Субота 16 червня 2018

Франція
Матч завершено
2 : 1
Австралія
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Уго Льоріс Уго Льоріс Франція - Австралія
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