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Лопетеги: У Реала отличный состав, который может принять любые вызовы

00:15 19 Читати українською
Лопетеги: У Реала отличный состав, который может принять любые вызовы
Хулен Лопетеги / Фото: Getty Images

Новый наставник мадридского Реала Хулен Лопетеги дал оценку нынешнему составу "сливочных".

"Реал – это место, где я вырос, а сейчас возвращаюсь в роли главного тренера. Это невероятно.

Я вернулся в лучший клуб мира, но я понимаю, что это и самый требовательный клуб в мире.

Сейчас мы тщательно готовимся к матчу за Суперкубок Европы против Атлетико.

У нас отличный состав, с максимальными гарантиями может принять любые будущие вызовы", – цитирует Лопетеги AS.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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