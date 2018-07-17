Лопетегі: У Реала відмінний склад, який може прийняти будь-які виклики

Новий наставник мадридського Реала Хулен Лопетегі дав оцінку нинішньому складу "вершкових".

"Реал – це місце, де я виріс, а зараз повертаюся в ролі головного тренера. Це неймовірно.

Я повернувся в найкращий клуб світу, але я усвідомлюю, що це і найвимогливіший клуб в світі.

Зараз ми старанно готуємося до матчу за Суперкубок Європи проти Атлетіко.

У нас відмінний склад, який з максимальними гарантіями може прийняти будь-які майбутні виклики", – цитує Лопетегі AS.

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