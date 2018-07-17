Лопетегі: У Реала відмінний склад, який може прийняти будь-які виклики

ЧС 2018 — 16 лип 1751
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ЧС-2018: Барселона та Монако – єдині клуби, гравці яких посіли всі призові місця Мундіалю
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Роналду: Рішення перейти в Ювентус не було складним – гравці мого віку дограють в Китаї чи КатаріІталія — 16 лип 1835
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Головні курйози ЧС-2018: епічний фейл Батшуаї, жалюгідне шоу Марадони, нахабність Англії та ще 6 моментівЧС 2018 — 16 лип 2909
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