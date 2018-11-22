Лопетеги переквалифицировался в боксеры – критики специалиста насторожились

Бывший наставник Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги готовится к следующим вызовам в тренерской карьере.

После увольнения из Реала Лопетеги решил попробовать свои силы в боксе.

Лопетеги после увольнения из Реала может возглавить латиноамериканскую сборную

В сети появилось видео, на котором 52-летний испанский специалист продемонстрировал свою отличную форму, боксируя под руководством своего тренера Хосе Луиса Серрано, бывшего чемпиона Испании.