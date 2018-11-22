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Лопетеги переквалифицировался в боксеры – критики специалиста насторожились

16:11 60 Читати українською
Лопетеги переквалифицировался в боксеры – критики специалиста насторожились
Хулен Лопетеги / Фото AFP

Бывший наставник Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги готовится к следующим вызовам в тренерской карьере.

После увольнения из Реала Лопетеги решил попробовать свои силы в боксе.

Лопетеги после увольнения из Реала может возглавить латиноамериканскую сборную

В сети появилось видео, на котором 52-летний испанский специалист продемонстрировал свою отличную форму, боксируя под руководством своего тренера Хосе Луиса Серрано, бывшего чемпиона Испании.

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Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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