Лопетегі перекваліфікувався в боксери – критики фахівця насторожились

Колишній наставник Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі готується до наступних викликів у тренерській кар'єрі.

Після звільнення з Реала Лопетегі вирішив спробувати свої сили в боксі.

Лопетегі після звільнення з Реала може очолити латиноамериканську збірну

В мережі з'явилось відео, на якому 52-річний іспанський фахівець продемонстрував свою чудову форму, боксуючи під керівництвом свого тренера Хосе Луїса Серрано, колишнього чемпіона Іспанії.