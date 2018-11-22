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Лопетегі перекваліфікувався в боксери – критики фахівця насторожились

16:11 552 Читать на русском
Лопетегі перекваліфікувався в боксери – критики фахівця насторожились
Хулен Лопетегі / Фото AFP

Колишній наставник Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі готується до наступних викликів у тренерській кар'єрі.

Після звільнення з Реала Лопетегі вирішив спробувати свої сили в боксі.

Лопетегі після звільнення з Реала може очолити латиноамериканську збірну

В мережі з'явилось відео, на якому 52-річний іспанський фахівець продемонстрував свою чудову форму, боксуючи під керівництвом свого тренера Хосе Луїса Серрано, колишнього чемпіона Іспанії.

Теги
Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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