Лопетегі перекваліфікувався в боксери – критики фахівця насторожились

Інтерв’ю — 16:00 3498
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"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса
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Лунін розпочне матч проти Алавеса з перших хвилин – тренер Леганеса підтвердив інформаціюІспанія — 14:12 967
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Шапаренко зацікавив ФенербахчеУкраїна — 13:46 1268
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"Можу викурити півтори пачки цигарок за гру". Топ-30 яскравих цитат Ігоря Суркіса, президента з "динамівським серцем"
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Україна зможе зіграти півфінальний матч плей-офф Ліги націй на власному поліЛіга націй — 08:24 4093
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