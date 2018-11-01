Лопетеги открыт для предложений из других клубов

Бывший наставник Реала Хулен Лопетеги не намерен брать паузу и готов к продолжению тренерской карьеры

После увольнения из мадридского Реала Лопетеги не хочет отдыхать и готовится к новым вызовам, сообщает Marca.

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По информации издания, испанец готов рассматривать любые предложения, в том числе и из-за рубежа.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлениq клуба. На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

До работы в Реале Хулен возглавлял сборную Испании.

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