Лопетеги открыт для предложений из других клубов

Бывший наставник Реала Хулен Лопетеги не намерен брать паузу и готов к продолжению тренерской карьеры
После увольнения из мадридского Реала Лопетеги не хочет отдыхать и готовится к новым вызовам, сообщает Marca.
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По информации издания, испанец готов рассматривать любые предложения, в том числе и из-за рубежа.
Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлениq клуба. На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".
До работы в Реале Хулен возглавлял сборную Испании.
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